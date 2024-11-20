لهذا السبب.. نهال عنبر تتصدر تريند "جوجل"

الفجر الفني
نهال عنبر
نهال عنبر

تصدر اسم الفنانة نهال عنبر، تريند محرك البحث "جوجل"، بعدما نشب حريق كبير في منزلها، نتيجة تسرب المياه إلى لوحة الكهرباء.

تفاصيل نجاة نهال عنبر من الموت

 

وأكدت الفنانة نهال عنبر، أن نجلها المخرج حسام حسني هو من أنقذها من الموت عندما عاد للمنزل بالصدفة، حيث كانت نائمة وتفاجأت أنه يوقظها لكي تقوم بفصل الكهرباء عن المنزل.

آخر أعمال نهال عنبر

 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر الدرامية مشاركتها في مسلسل "دون سابق إنذار"، الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، حنان سليمان، وهو قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر.

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