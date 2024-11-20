سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024: أسعار العملات العربية والأجنبية

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، حيث يبحث العديد من المواطنين عن آخر تحديث لأسعار العملات، وفقًا لما يظهر في محرك البحث "جوجل".

نقدم لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وأهم العملات الأخرى في السوق المحلي.

أسعار الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي سجل 49.46 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية:

اليورو : 52.24 جنيه للشراء، 52.39 جنيه للبيع.

: 52.24 جنيه للشراء، 52.39 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني : 62.48 جنيه للشراء، 62.68 جنيه للبيع.

: 62.48 جنيه للشراء، 62.68 جنيه للبيع. 100 ين ياباني: 32.08 جنيه للشراء، 32.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية:

الريال السعودي : 13.17 جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع.

: 13.17 جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع. الدينار الكويتي : 160.87 جنيه للشراء، 161.37 جنيه للبيع.

: 160.87 جنيه للشراء، 161.37 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي: 13.46 جنيه للشراء، 13.50 جنيه للبيع.

يُلاحظ استقرار أسعار العملات الكبرى في السوق المحلية، وهو ما يعكس التوازن النسبي في التعاملات بعد تذبذب الأسعار في الأيام الماضية.

يستمر المواطنون في متابعة تطورات أسعار العملات بسبب تأثيرها الكبير على القوة الشرائية.