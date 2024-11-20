رئيس اتحاد الصحفيين العرب يشكر الرئيس السيسي على المقر الجديد بالقاهرة

وجه مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرته بدعم اتحاد الصحفيين العرب، وتخصيص مقر للاتحاد في قلب القاهرة، مؤكدًا أن مصر هي بلد الحضارة والنخب العلمية، والثقافية، والسياسية، وأن الاتحاد سيعمل الفترة المقبلة على تعزيز جهود التطوير، حيث يضم الاتحاد 20 دولة عربية على مستوى الاتحادات والنقابات.

جاء ذلك خلال تسليم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، المقر الجديد للاتحاد اليوم.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه لاتحاد الصحفيين العرب، وحرصه على لقاء الاتحاد أكثر من مرة"، مشيرًا إلي توجيهات الرئيس مع وسائل الإعلام أكد خلاله على ضرورة تضمين قيم التضامن العربي، مشيرًا إلى أننا حريصون على أن يكون الإعلام العربي يوحّد ولا يفرق، مشيدًا بحرص الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما وجه خالد ميري، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدعم الكبير الذي تم توجيهه للاتحاد، وهو ما يؤكد حرص مصر علي احتضان كل الأشقاء العرب، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز المقر فورًا وأنه من المنتظر أن يكون هناك افتتاح كبير للمقر بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء الاتحاد.