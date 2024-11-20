محافظ أسيوط: ضبط مخزن بداخله كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية المقلدة لعلامات تجارية بمركز الفتح









أوضح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط شنت حملة مفاجئة بمركز الفتح بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين بحضور العميد عبدالعال المناوي مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة وسط وشمال الصعيد والمقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين بأسيوط وإداره تموين الفتح بقيادة جابر سليمان سليم مدير الإدارة ومفتشي التموين والرقابة التجارية بإدارة تموين الفتح والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن للأدوات الكهربائية المقلدة وغير مطابقة للمواصفات وتحمل علامات تجاريه لشركات كبري لبيعها للمستهلك علي كونها إنتاج الشركات الأصلية

وحيث تم ضبط عدد 4747 قطعة وش كهرباء داخلي وخارجي وعدد 3840 مفتاح أتوماتيك 32 و40 أمبير و1470 قطعة شاسيه كهرباء وعدد 1080 قطعة لقمة إم كي بريزه ومفتاح و750 قطعه لقمة جرس وتليفون وتكييف ومفتاح و360 قطعة لقمة أربعة وثلاثة طرف و164 لفة سلك وكابلات كهرباء مختلفة 1.5ملي إلي 6 ملي وعدد 560 لوحة مفتاح 8- 14 خط وعدد 45 قطعة ديمر لمبه ومفتاح وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وأكد أبوالنصر على مواصلة شن الحملات المكثفة والمفاجئة على الأسواق لمكافحة كافة أشكال محاولات الغش التجاري والتصدي لأي تاجر مخالف يقوم بالغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة دون وجه حق والتأكد من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية لحماية جمهور المستهلكين