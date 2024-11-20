تعرف على خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني

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ارشفية
ارشفية

أعلنت وزارة الداخلية عن توفير خدمة جديدة لمالكي السيارات، وذلك عبر موقع بوابة "مرور مصر".

وتستعرض بوابة  "الفجر" شروط وخطوات  دفع رسوم الملصق الإلكتروني، وإليكم التفاصيل:

 

أولا: الشروط

سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني  بيكون لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط

يجب أن تكون رخصة المركبة سارية​​

يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة.

 

ثانيا: خطوات سداد قيمة

يتم تسجيل كافة بيانات الرخصة وتحديد نوع المركبة، ونوع المحرك كم "سي سي".

تحديد طريقة الدفع، إما من شركات التحصيل أو الفيزا أو بطاقات الائتمان.

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