تعرف على خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني
أعلنت وزارة الداخلية عن توفير خدمة جديدة لمالكي السيارات، وذلك عبر موقع بوابة "مرور مصر".
وتستعرض بوابة "الفجر" شروط وخطوات دفع رسوم الملصق الإلكتروني، وإليكم التفاصيل:
أولا: الشروط
سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني بيكون لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط
يجب أن تكون رخصة المركبة سارية
يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة.
ثانيا: خطوات سداد قيمة
يتم تسجيل كافة بيانات الرخصة وتحديد نوع المركبة، ونوع المحرك كم "سي سي".
تحديد طريقة الدفع، إما من شركات التحصيل أو الفيزا أو بطاقات الائتمان.