"حاولوا يلحقوه".. الاستماع لأقوال زملاء عامل سقط من علو بالتجمع



استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال زملاء عامل، لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى سقالة بالتجمع الخامس.

وأوضح زملاء المتوفي أنهم يعملون منذ أيام في هذا المكان وقاموا بثبيت السقالة في ذات المكان ويعملون عليها يوميا، كما أنهم تفقدوا السقالة وشدوا علي حبالها بعناية، إلا أن زميلهم أثناء وقوفه عليها اختل توازنه وسقط إلى الأسفل، وحينما هرولوا إليه، وجدوه غارقا في دمائه، وتوجهوا به إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة وكسور في عظام الصدر ونزيف داخلي وخارجي.

تلقى مباحث قسم شرطة القطامية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة أسفل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة تعود إلى عامل اختل توازنه أثناء عمله أعلى سقالة بالطابق الرابع، فسقط أسفل العقار مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.