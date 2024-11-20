رضا عبد العال: مهاجم الزمالك كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر قبل مباراتي بوتسوانا وكاب فيردي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب مصر في التأهل لكأس أمم إفريقيا تحت قيادة حسام حسن، خلال البطولة التي ستقام في المغرب 2025.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: أسامة فيصل لم يكن موفقًا في مباراة منتخب مصر وبوتسوانا وكان يجب عدم مشاركته في المباراة من الأساس لأنه لم يقدم الاداء المنتظر منه حتى الأن مع حسام حسن.

صباح الكورة.. حقيقة معاناة نجم الزمالك من إصابة مزمنة وفيراري الأهلي يرفض الرحيل عن القلعة الحمراء

عاجل.. رد حاسم من بيراميدز على إمكانية انتقال الشيبي والكرتي وتوريه لـ الأهلي أو الزمالك

وأضاف: من وجهة نظري أن ناصر منسي أفضل من أسامة فيصل وكان يستحق الانضمام للمنتخب.

مواد متعلقة

خالد الغندور: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك تساهم في حل أزمات النادي المالية

الزمالك يمنح لاعبيه راحة استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مانشستر يونايتد ينافس الأهلي للتعاقد مع النسر النيجيري

رضا عبد العال: مهاجم الزمالك كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر

وزيرة البيئة تعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزيرة الدولة الألمانية ورئيس الوزراء الباكستاني لتغير المناخ

وزير الري: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للقارة الأفريقية في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية

بيكهام والعش أبرزهم.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الصفقات الجديدة في يناير

محافظ أسيوط: ضبط مخزن بداخله كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية المقلدة لعلامات تجارية بمركز الفتح