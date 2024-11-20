محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف بالمراكز





وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية لأعمال رصف الطرق بنطاق مراكزهم للوقوف على معدلات ونسب الأداء وحجم الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتطوير البنية التحتية وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، موضحًا أن المحافظة وضعت خطة للرصف للمساهمة في تطوير وتحسين حالة الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية لتسهيل الحركة والانتقال وتحقيق السيولة المرورية وفقًا للامكانات المتاحة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج استكملت خطة الرصف الموضوعة للمركز في عدد من شوارع المدينة حيث تابع محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز أعمال رصف شارع مدرسة اللغات حتي سور أبو مقار وشارع عبدالرحمن عبده ويرافقه عمر حسني مدير التخطيط بالوحدة المحلية ومؤمن جابر مدير الاشغالات وتم إزالة كافة الاشغالات في الطريق وتم التنبيه بعدم إعاقة الطريق وتيسير الحركه المرورية لاستكمال أعمال الرصف.

وأشار المحافظ إلى ضرورة متابعة الأعمال على أرض الواقع ومتابعة مراحل الرصف بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية للاطمئنان على أعمال التنفيذ وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة لافتًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة من خلال جولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري على هذه الأعمال مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم والامكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة