مسئولو" الإسكان" يتفقدون مشروع محطة مياه الشرب رقم 5 بمدينة بدر

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد على، مساعدا نائب رئيس الهيئة، محطة مياه الشرب رقم (5) بتكلفة استثمارية 370 مليون جنيه بمدينة بدر، وذلك بحضور المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمحطة.

تأتي الجولة في إطار تنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة.



وخلال الجولة، تابع المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، انتظام العمل بالمحطة، والتي تتكون: من 9 طلمبات مرحلة أولى قدرة الطلمبة الواحدة ٧٢٠ لتر/ثانية، لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة بالمدينة، ومبانٍ أخرى، حيث تم تشغيلها لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر، ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة، وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة.



ووجه "غنيم" بمتابعة أعمال التشغيل والصيانة الدورية للمحطة بكامل مشتملاتها طبقًا للمواصفات، وضرورة الالتزام بمعدلات الأداء خلال هذه الفترة لتحقيق التشغيل القياسي للمحطة، وضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وكذا جاهزية جميع محطات الصرف الصحي استعدادًا لموسم الأمطار.