صحة الدقهلية تبحث استعدادات وحدة "الأحمدية" للحصول على شهادة اعتماد الجوده

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وحدة الاحمدية بشربين
وحدة الاحمدية بشربين

تفقدت  إدارة الجودة ،اليوم، وحدة الاحمدية وذلك استعدادًا  لزيارة لجنة الدعم الفني من هيئة الرعاية الصحية في سبيل تسجيل الوحدة للحصول على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للإعتماد والرقابه (GAHAR) 
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وبإشراف مباشر من الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة نجلاء عطية مدير إدارة الجودة  .
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم  خلال الفترة الماضية  ادراج وحدتى الأحمدية والدبوسى التابعتين لشربين ضمن خطة إدارة الجودة بالمديرية لتأهيلها للحصول على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للإعتماد والرقابه (GAHAR) ضمن مجموعة من المستشفيات والوحدات بمحافظة الدقهلية.
ولفت وكيل الوزارة إلى  أن نجاح المنشآت الصحية المتخصصة في الحصول على شهادة اعتماد "جهار" يعزز من تقديم خدمات صحية عالية الجودة،  مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين.معربًا عن تقديره  لفريق العمل بوحدة الاحمدية والادارة الصحية بشربين على جهدهم وتعاونهم المستمر وتواصلهم الفعال وحرصهم على تفعيل سياسات العمل طبقا للمعايير
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