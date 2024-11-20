محافظ أسيوط: تطهير ترعة الفاروقية بساحل سليم

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 

 

 

 


قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم تطهير ترعة الفاروقية بمركز ساحل سليم ضمن خطة المحافظة التي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء الإدارة المركزية للموارد المائية والري لتطهير المجاري المائية والترع والمصارف بنطاق المحافظة وذلك لضمان وصول المياة إلى نهايات الترع الأخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياة الري وحفاظًا على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات مدير عام الإدارة وهندسة ري ساحل سليم للقيام بحملة لتطهير ترعة الفاروقية أمام مركز شرطة ساحل سليم ونزع الحشائش ضمانًا لوصول المياة لنهايات الترعة.

وأكد المحافظ على ضرورة التخلص من كافة المخلفات والحشائش وورد النيل الذي يمتص كميات كبيرة من المياة ويعوق حركتها لضمان وصول المياة إلى نهايات الترع لتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية ورفع نواتج التطهير والتكريك والمخلفات من على جانبي الترع والمصارف أولًا بأول باستخدام لوادر وسيارات ومعدات والوحدات المحلية لنقلها إلى المقالب المخصصة لذلك.

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