حقق مسلسل "رقم سري" نجاحًا ملحوظًا منذ عرض أولى حلقاته، إذ استطاع جذب شريحة كبيرة من المشاهدين بفضل أحداثه المثيرة والمتجددة التي تبقي الجمهور في حالة من التشويق المستمر.

ملخص أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 9

بدأت الحلقة بزيارة "ماجدة علوان" ناردين فرج لـ "لطفي عبود "صدقي صخر، وقد حذرته من موكلته مشيرة إلى أن الخطر سيأتي إليه بسببها، وكشفت له عن أمور أخفتها عليه، بما في ذلك الفيديو الذي التقطته لـ "عمرو" و"ندى"، وكيف استغلته لابتزاز "ندى" من أجل عودتها للعمل، كما أخبرته عن "ريما حسان"، وأرسلت إليه الفيديو لتؤكد كلامها، رغم ذلك، أخبرها "لطفي" أنه كان بإمكانها إيصال هذه المعلومات عبر الهاتف، لكنها بررت اللقاء برغبتها في رؤية تعبيرات وجهه.

انتقل المشهد إلى "رياض" (كريم محجوب)، شقيق "ندى"، حيث هر وهو يتحدث مع الطبيب الذي أكد له أن "ندى" فقدت ذاكرتها، وحذره من محاولة الضغط عليها لكي تتذكر، في الوقت نفسه، طلب "لطفي" من "وافي" عمرو وهبة التحقق من صحة الفيديو، وبدأ يراوده الشك في تصرفات "لقاء" ياسمين رئيس بسبب إخفائها لبعض المعلومات.

من ناحية أخرى، زار الضابط "حسين" رامي الطمباري "ندى" للتحقيق معها، لكنها أكدت أنها لا تتذكر شيئًا عن الحادث، في حين أوضحت الممرضة أن ذاكرتها قد تعود بعد يومين.

تحدثت "ميرنا" رانيا منصور مع مدير البنك "خالد" محمد سليمان حول شكوكها في محامي "لقاء"، ونصحته بعدم إرسال أي عملاء إليها إلا إذا كانوا يستحقون وقتها، في الوقت نفسه طلب منها المدير المساعدة بشأن أمر ما يخفينه الموظفين عليه، لكنها أنكرت معرفتها بأي تفاصيل.

أكد "وافي" لـ "لطفي" أن الفيديو غير مفبرك، بينما طلب "مجدي" محمد عبده من "ميرنا" الاستمرار في التعامل بحذر بعدما لاحظ المدير تصرفاتهما الغريبة، لاحقًا اعترفت "لقاء" لـ "لطفي" بأنها صورت الفيديو بنفسها، مما دفعه للانفعال عليها ومطالبتها بإثبات ولائها، كشفت "لقاء" عن خلافها مع "ريما"، والذي أدى إلى اختفائها بعد التحقيق معها في قضية أخرى.

أخبر والد "لقاء" ابنته بأنه سيحاول إقناع "لطفي" بالبقاء إلى جانبها، لكنها رفضت الخوض في تفاصيل تتعلق بطليقها، في الوقت نفسه، ذهب "عمرو أنيس" للبنك للاستفسار عن توقف قرضه الذي وافقت عليه "ندى"، ليخبره المدير بضرورة الانتظار حتى تعود "ندى" للعمل.

في تطور آخر، حذرت "ماجدة علوان" شقيق "ندى" من خطورة عدم الكشف مكان وجوده وقت الحادث، وأبدت استعدادها لأن تكون محاميته. بينما طلبت "ندى" من الأمن الجديد الوصول إلى "عم منصور"، الذي قد يحمل مفتاحًا لحل بعض الألغاز.

اختتمت الحلقة بمشهد وفاة "ندى" بعد أن تم إدخال مادة سامة إلى جسدها عبر المحلول، مما زاد من تعقيد الأمور وجعل المشاهدين في انتظار الحلقة القادمة بفارغ الصبر.

أبطال مسلسل “رقم سري”

مسلسل "رقم سري" يضم نخبة من النجوم، منهم: ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، رامي الطمباري، رضوى جودة، وعزت زين. العمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.