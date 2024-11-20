برنامج تدريبي لتعزيز ريادة السيدات بمكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، عن إطلاق برنامج تدريبي تحت عنوان "مهارات ريادية"، والذي يُعقد في الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجاري بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

ويستهدف البرنامج دعم السيدات الشابات وتعزيز مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتمكينهن من لعب دور فاعل في التنمية المجتمعية ويركز التدريب على تقديم أدوات معرفية وعملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة ومستدامة.

وتضمن محاور البرنامج موضوعات حيوية مثل: التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات، وتحليل السوق، وبناء العلامة التجارية ويتاح البرنامج للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و35 عامًا، بشرط توفر الرغبة في التعلم والتطوير.