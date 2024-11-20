بيكهام والعش أبرزهم.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الصفقات الجديدة في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حدد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين الذي يسعى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

الأهلي يستقر على ضم هؤلاء اللاعبين في يناير  

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي حدد قائمة اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

txt

أحدهما مهاجم.. الأهلي على أعتاب التعاقد مع ثنائي أجنبي جديد

txt

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة المهاجم

وأضاف:" الأهلي يفكر في ضم مدافع جديد وليس مهاجم أو جناح فقط، وذلك بعد تراجع مستوى يوسف أيمن في ظهوره الأول وتعدد إصابات ياسر إبراهيم ".

وأشار كريم رمزي:" أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، ومصطفى العش، ومحمد إسماعيل، ثنائي فريق زد إف سي، بالإضافة إلى الثنائي زيكو وعلي الفيل مدافع فريق مودرن سبورت، على أعتاب الانضمام إلى النادي الأهلي في يناير".

وأتم:" مارسيل كولر سيفاضل بين هؤلاء اللاعبين؛ لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز خط الدفاع".
 

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد ينافس الأهلي للتعاقد مع النسر النيجيري

رضا عبد العال: مهاجم الزمالك كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر

Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مانشستر يونايتد ينافس الأهلي للتعاقد مع النسر النيجيري

رضا عبد العال: مهاجم الزمالك كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر

وزيرة البيئة تعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزيرة الدولة الألمانية ورئيس الوزراء الباكستاني لتغير المناخ

بيكهام والعش أبرزهم.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الصفقات الجديدة في يناير

محافظ أسيوط: ضبط مخزن بداخله كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية المقلدة لعلامات تجارية بمركز الفتح

ملخص أحداث مسلسل “رقم سري” الحلقة 9