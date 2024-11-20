أعلى سعر للريال السعودي اليوم في السوق للسوداء اليوم مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

أعلى سعر للريال السعودي اليوم في السوق للسوداء اليوم مقابل الجنيه المصري، شهد سعر الريال مقابل الجنيه المصري في الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار ما بين الارتفاع والانخفاض، خصوصًا بسبب الأحوال الاقتصادية المتذبذبة، كما يزداد سعر صرف الريال مع زيادة الطلب عليه، وكذلك في مواسم العمرة والحج، وإليكم اخر تحديث لسعر الريال مقابل الجنيه في البنوك المصرية:

  • البنك الأهلي المصري: سجل الريال السعودي 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش عن تعاملات الأمس.
  • البنك المركزي المصري: سجل الريال السعودي 13.14 جنيه للشراء، بينما 13.18 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: بلغ 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.
  • بنك الإسكندرية: وصل إلى 13.13 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 13.14 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: بلغ 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في السوق السوداء

  • 1 ريال سعودي = 13 جنيه مصري
  • 5 ريال سعودي = 66 جنيه مصري
  • 10 ريال سعودي = 132 جنيه مصري
  • 25 ريال سعودي = 330 جنيه مصري
  • 50 ريال سعودي = 660 جنيه مصري
  • 100 ريال سعودي = 1،320 جنيه مصري
  • 500 ريال سعودي = 6،600 جنيه مصري
  • 1000 ريال سعودي = 13،200 جنيه مصري
  • 5000 ريال سعودي = 66،000 جنيه مصري
  • 10000 ريال سعودي = 132،000 جنيه مصري

 

 

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