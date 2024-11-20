أعلى سعر للريال السعودي اليوم في السوق للسوداء اليوم مقابل الجنيه المصري، شهد سعر الريال مقابل الجنيه المصري في الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار ما بين الارتفاع والانخفاض، خصوصًا بسبب الأحوال الاقتصادية المتذبذبة، كما يزداد سعر صرف الريال مع زيادة الطلب عليه، وكذلك في مواسم العمرة والحج، وإليكم اخر تحديث لسعر الريال مقابل الجنيه في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: سجل الريال السعودي 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش عن تعاملات الأمس.

البنك المركزي المصري: سجل الريال السعودي 13.14 جنيه للشراء، بينما 13.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: بلغ 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: وصل إلى 13.13 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 13.14 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: بلغ 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في السوق السوداء