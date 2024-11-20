أسعار سبائك الذهب BTC  اليوم الاربعاء 20-11-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،385 جنيه نصف جرام 2،665 جنيه 1 جرام 4،850 جنيه 2.5 جرام 12،083 جنيه 5 جرام 23،630 جنيه 10 جرام 47،245 جنيه 20 جرام 94،350 جنيه نصف اونصة 74،675 جنيه اونصة 147،335 جنيه 50 جرام 234،220 جنيه 100 جرام 468،440 جنيه ربع كيلو 1،164،215 جنيه نصف كيلو 2،327،890 جنيه كيلو 4،653،550 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب