مستشفى رمد أسيوط تتسلم جهاز فاكو فيتركتومي لتفتيت المياة البيضاء بالليزر

أعلنت مديرية الصحة والسكان بأسيوط عن وصول جهاز جديد الفاكو فيتركتومى لتفتيت المياه البيضاء بالليزر واستئصال الجسم الزجاجى الخلفي وعمليات الشبكية بالعين وذلك لأول مرة فى صعيد مصر بقطاع الصحة، إلى مستشفى الرمد بأسيوط، التابعة لمديرية الصحة والسكان بالمحافظة،

وأشار الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أن هذا الجهاز يعد نقلة طبية جديدة والذي يعد تقنية مبتكرة تُستخدم في جراحة المياه البيضاء، والتي تعتمد على تقنية الموجات فوق الصوتية لتفتيت وإزالة العدسة المعتمة المياه البيضاء من العين وتتميز هذه التقنية بدقتها العالية وسرعتها، مما يجعلها الخيار الأول لأطباء العيون حول العالم وأنه يعد إضافة قوية للأجهزة الطبية المتطورة المتوفرة داخل مستشفى الرمد بأسيوط.

وأضاف وكيل الوزارة أن وصول هذا جهاز الفاكو فيتركتومى إلى مستشفى الرمد، خطوة عملاقة في طريق استمرار تقديم خدمة مميزة للمترددين علي المستشفى، حيث إن جهاز الفاكو من خلاله تتم عملية إزالة المياه البيضاء باستخدام جهاز الفاكو عبر عدة خطوات محددة تتمثل في الشق الجراحي الصغير حيث يتم عمل شق صغير جدًا في القرنية باستخدام الليزر أو أدوات جراحية دقيقة، يسمح هذا الشق بدخول جهاز الفاكو إلى العين بالإضافة إلى تفتيت العدسة المعتمة حيث يستخدم جهاز الفاكو الموجات فوق الصوتية لتفتيت العدسة المعتمة إلى قطع صغيرة جدًا.. بالإضافة إلى إزالة العدسة المفتتة حيث يتم شفط قطع العدسة المفتتة بواسطة جهاز الفاكو بلطف دون التأثير على باقي أجزاء العين... كما يتم استخدامه في زرع العدسة الجديدة بعد إزالة العدسة المعتمة يتم زرع عدسة اصطناعية جديدة داخل العين لتحسين الرؤية.

وأكد زين على أن الجهاز يسهم في العديد من العمليات الدقيقة ويعد إضافة قوية للأجهزة الموجودة بمستشفي الرمد بأسيوط، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة نحو إمداد مستشفياتها بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إتاحة أفضل الخدمات الصحية للمرضى، وكذلك تيسير وتوفير الخدمات المتقدمة لهم داخل نطاق محافظاتهم، وتجنبهم مشقة وعناء السفر، بما يخفف عبء المرض من على كاهلهم وذويهم، كأحد أهداف رؤية وزارة الصحة ورؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة 2030.

وحول فوائد جهاز الفاكو فيتركتومى أوضحت دكتورة كرستين تادرس مدير مستشفي الرمد باسيوط ان الجهاز يتميز بالعديد من الفوائد التي تجعله الخيار الأمثل لعلاج المياه البيضاء أهمها جراحة دقيقة وآمنة بفضل تقنية الموجات فوق الصوتية، يتيح جهاز الفاكو إجراء جراحة دقيقة مع تقليل المخاطر المرتبطة بالجراحة التقليدية.. بالإضافة إلى تعافي سريع نظرًا لعدم الحاجة إلى شقوق كبيرة، يمكن للمرضى التعافي بسرعة والعودة إلى أنشطتهم اليومية في وقت قصير... وكذلك نتائج ممتازة توفر هذه التقنية تحسينا ملحوظًا في الرؤية بعد الجراحة بفترة قصيرة، مع تحقيق نسبة نجاح عالية جدًا وتقليل المخاطر وتقليل احتمالية حدوث التهابات أو مضاعفات بعد الجراحة بفضل الشقوق الصغيرة وتقنيات التعقيم الحديثة