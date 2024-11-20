عصابة تحاول تهريب مخدرات في مطار القاهرة الدولي.. وقرار قضائي ضدهم



قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة كمية من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى زجاجات تحتوي على مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي 15 يوما علي ذمة التحقيق

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط 3 أشخاص أثناء إنهاء إجراءات سفرهم على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزتهم عدد من الأقراص المخدرة بلغت 219 شريط مخدر وعبوات وزجاجات تحتوي على مواد مخدرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.