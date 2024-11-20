حصريًا… صور لمعبد الكرنك بعد حريق أمس.. ومصدر: الحريق مفتعل

أخبار مصر
محيط معبد موت مكان
محيط معبد موت مكان الحريق أمس

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي لها عن سلامة معابد الكرنك والوسط المحيط بها بعدما شب حريق في محيط معبد موت أمس وتمت السيطرة عليه بشكل تام ودون خسائر حسبما قالت الوزارة.

صورة أمس

صورة للحريق أمس

وتقصيًا للحقيقة تواصل موقع الفجر مع مصادر له داخل معابد الكرنك وحصل على صور لما بعد الحريق حيث تبين سلامة المنطقة المحيطة بمعبد موت وهي المنطقة التي وقع فيها الحريق 

صورة اليوم 20 نوفمبر 2024

صورة اليوم 20 نوفمبر 2024

وقال المصدر في تصريحات خاصة إلى الفجر إن معابد الكرنك لم يتضرر فيها أي عنصر أثري جراء الحريق الذي وقع في يعض الحشائش الجافة المجاورة لمعبد موت، وقد سيطرت عليه قوات الدفاع المدني في سرعة.

وأكد المصدر أن مثل هذه الأحداث مفتعلة وتدل على محاولات لتشويه صورة الآثار المصرية بشكل ما حسبما أفاد المصدر.

صورة ثانية لمحيط معبد موت اليوم 20 نوفمبر

وقال المصدر إن الزيارة صباح اليوم بدأت في موعدها المعتاد ويشهد معابد الكرنك إقبالًا كبيرًا اليوم من كل الجنسيات. 

الصورة بتاريخ اليوم 20 نوفمبر 2024

البيان الرسمي الصادر أمس

تم منذ قليل السيطرة على حريق محدود كان قد نشب في منطقة النباتات والحشائش المتاخمة لمعبد موت جنوب معابد الكرنك بمدينة الأقصر دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار أن الحريق لم يمس أية من العناصر الأثرية بالمنطقة وأنها جميعا في حالة جيدة من الحفظ.

ومن الجدير بالذكر أنه فور العلم بنشوب الحريق، توجه فريق من الأثريين والمرممين بمنطقة آثار الأقصر لمكان الحريق واتخاذ كافة إجراءات الحماية اللازمة، كما قاموا، فور إخماد الحريق، بالمعاينة الأثرية والفنية وتم التأكد من سلامة كافة العناصر الأثرية وأنها لم تتأثر بالحريق وأنها في حالة جيدة من الحفظ.

107060FD-0002-454B-99E7-D0D2B34D80F6
107060FD-0002-454B-99E7-D0D2B34D80F6
BD1E7E43-37D5-4890-86CD-8348339C67B9
BD1E7E43-37D5-4890-86CD-8348339C67B9
EFA7AB01-99A2-4423-95B2-6304364F3877
EFA7AB01-99A2-4423-95B2-6304364F3877
2A43552E-7F5A-4FF9-B0A8-026E05AECC5C
2A43552E-7F5A-4FF9-B0A8-026E05AECC5C
77F09771-E2D1-40B1-96DA-7D81E6BC15A0
77F09771-E2D1-40B1-96DA-7D81E6BC15A0
5955B074-9F96-4C88-A6AF-51BEF0DA9C48
5955B074-9F96-4C88-A6AF-51BEF0DA9C48
D717813A-C17B-4479-96C6-A532463AD34D
D717813A-C17B-4479-96C6-A532463AD34D

مواد متعلقة

اختيار علي أبو دشيش مديرًا تنفيذيَا لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

إقبال كبير من الشباب على تقنية الواقع الافتراضي للقطع الأثرية بمتحف الحضارة

مصدر مسؤول "للفجر" عن فيديو تكسير الهرم: أعمال صيانة لكابلات إنارة الهرم

ردًا على "حواس"… خبير: دخول يوسف عليه السلام مصر واقع يؤكده التاريخ

برعاية قطاع المتاحف.. معرض "بداية الطريق 3" لذوي الهمم في متحف طنطا

عاجل| السياحة والآثار: حبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه للمعتدي على الآثار

عاجل| نقل 7 موظفين من سقارة بعد حادث تشويه مقبرة مريروكا

بالتعاون مع ميتا… "الآثار" تطبيق تقنية للاستكمال الافتراضي على 5 تماثيل بمتحف التحرير
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

تطورات جديدة بشأن موقف بيرسي تاو من الرحيل عن الأهلي

تفاصيل إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

موقف ريال مدريد من رحيل دياز

غارة إسرائيلية على بلدة انصاريه جنوبي لبنان

"فيفا": "الأبيض" على مسار التأهل للمونديال

وزيرة البيئة تشارك في احتفالية توزيع جوائز مبادرة Africa Grows Green Awards