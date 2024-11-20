حريق داخل محل في شوراع مدينة نصر.. والنيابة تكشف سبب اندلاعه



كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر سبب اندلاع حريق داخل محل في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، وتبين أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، مفادها نشوب حريق في محل تجاري بشارع عباس العقاد في مدينة نصر.

وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لموقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لأماكن أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وانتقل رجال المباحث والمعمل الجنائي إلى مكان الحريق، وأجروا المعاينات اللازمة بغرض التوصل إلى أسبابه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الحريق.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.