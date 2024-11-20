عاجل - المعدن الأصفر مكاسبه مضمونة..سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بالسعودية

المعدن الأصفر مكاسبه مضمونة..سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بالسعودية، وارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من الاشخاص لمعرفة أسعار الذهب السعودية اليوم، حيث شهدت ارتفاع كبير في الاسعار بشكل ملحوظ في جميع الأسواق المحلية، حيث سجل سعر جرام الذهب الواحد عيار 21 يبلغ نحو 276.59 ريال، حيث يبلغ سعر جنية الذهب عيار 21 نحو 2،655.27 ريال، وتستعرض بوابة الفجر في التقرير التالي كافة التفاصيل عن اسعار الذهب.

أسعار الذهب السعودية اليوم

يتساءل العديد من المواطنين عن اسعار الذهب بعد زيادة الاسعار، تابع معنا قائمة الاسعار:

صل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 بقيمة تبلغ 309.50 ريال سعودي.

حيث يصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 قيمة تبلغ 283.75 ريال سعودي.

سوف يصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قيمة تبلغ 271.00 ريال سعودي.

و يصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة تبلغ 232.25 ريال سعودي.

يصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 قيمة تبلغ 180.50 ريال سعودي.

يصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 قيمة تبلغ 154.75 ريال سعودي.

يصل سعر جرام الذهب اليوم الأونصة قيمة تبلغ 9629.75 ريال سعودي.

يصل سعر الجنيه الذهب اليوم قيمة تبلغ 2167.25 ريال سعودي.

يصل سعر الأونصة اليوم بالدولار قيمة تبلغ 2563.56 دولار امريكي.

سعر جنية الذهب اليوم

شهدت ارتفاع في سعر جنية الذهب شكل ملحوظ في جميع الأسواق، حيث جاءت قائمة الأسعار كالأتي:

يبلغ سعر جنية الذهب اليوم عيار 21 نحو قيمة 2،655.27 ريال، فيما يبلغ سعر جنية الذهب بالدولار نحو 708.07 دولار أمريكي.

حيث يبلغ سعر جنية الذهب اليوم عيار 22 بقيمة 2،781.71 ريال سعودي، فيما يبلغ سعر جنية الذهب بالدولار نحو 741.79 دولار أمريكي.

و يبلغ سعر جنية الذهب اليوم عيار 24 بقيمة 3،034.60 ريال سعودي، فيما يبلغ سعر جنية الذهب بالدولار نحو 809.23 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب في المحلات التجارية اليوم

فيما يلي قائمة أسعار الذهب في المملكة السعودية، تابع الاسعار التالية: