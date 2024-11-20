سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024: استقرار في الأعيرة وعيار 21 يحافظ على ارتفاعه

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 استقرارًا في مختلف الأعيرة المعروضة للبيع والشراء، حيث حافظ الذهب عيار 21 على آخر ارتفاع سجله مساء أمس بقيمة 60 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 أيضًا زيادة بنحو 54 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 : سجل ثباتًا عند 4217 جنيهًا للجرام.

: سجل ثباتًا عند 4217 جنيهًا للجرام. سعر جرام الذهب عيار 21 : استقر عند 3690 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعره مع المصنعية 3790 جنيهًا.

: استقر عند 3690 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعره مع المصنعية 3790 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18: استقر عند 3162 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عند 29520 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي اليوم

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم استقرارًا عند 2635 دولارًا للأوقية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تتغير مع مرور اليوم بناءً على التحديثات اليومية في الأسواق المحلية والعالمية.