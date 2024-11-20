تفاصيل اصابة 3 اشخاص في حادث تصادم علي طريق في الدقهلية

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نقل مصابين
نقل مصابين

اصيب ثلاثة اشخاص بأصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين مع توك توك  امام  عزبة عزبة زوزو على طريق ديمشلت  بدكرنس بمحافظة الدقهلية.


تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيدبوقوع حادث، تصادم اتنين موتوسيكل مع توك توك، امام عزبة زوزو على طريق ديمشلت بدكرنس.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين أصابة 3 أشخاص وهم سامح رمضان محمد 42 عاما مقيم  دكرنس واصابته ما بعد الارتجاج، ابراهيم حامد حامد 19 عاما مقيم دكرنس مصاب بجرح بالرقبه وما بعد الارتجاج
محمد سمير محمد زاهر
19 عاما مقيم دكرنس مصاب بكسر مضاعف بالساق الايسر
تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

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