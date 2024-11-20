محافظ الدقهلية: 2 مليار و906 مليون جنيه تم منحها لتمويل مشروعات

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اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية


قال اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية إنه تم منح 2 مليار و906 مليون لأكثر من 22 ألف مشروع،في إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذي يعرف باسم "مشروعك" وذلك لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب متطلبات السوق.

وأكد محافظ الدقهلية أن دعم المحافظة لمشروعك وضعها في المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية،ويأتي المشروع باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وأضاف "مرزوق " أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى المحافظات في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة،يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والإستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة.

ومن جانبه قال المحاسب عماد ابو زيد مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحاية "مشروعك" إنه تم منح قروض على مستوى المحافظة لـ 22 الف و208 مشروعا،وفرت 112 ألف فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015،وحتى أكتوبر الماضي، وجاءت مراكز المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين، وبلقاس،واجا، كأفضل خمسة مراكز من حيث عدد المشروعات وفرص العمل.

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