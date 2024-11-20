تعليمات وزارة التربية والتعليم بخصوص استمارة الشهادة الإعدادية 2024-2025

طلاب وجامعات
طلاب الشهادة الاعدادية
طلاب الشهادة الاعدادية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات هامة لجميع المديريات التعليمية بخصوص استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2024-2025، مؤكدة على ضرورة اتباع بعض الإجراءات لضمان دقة البيانات والتسجيل السليم للطلاب.

إجراءات تسجيل الاستمارة الإلكترونية

أعلنت الوزارة عن ضرورة قيام المدارس الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط المخصص، باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب. 

يمكن للطلاب الحصول على البريد الإلكتروني وتفعيله عبر منصة الحساب المدرسي الموحد، التي تتيح لهم الوصول إلى كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعليم.

التأكد من صحة البيانات

أكدت الوزارة في خطابها الموجه للمديريات التعليمية بضرورة التحقق من صحة البيانات المدخلة في قاعدة البيانات، وفي حال اكتشاف أي أخطاء، يجب على المدارس القيام بتعديل البيانات فورًا باستخدام الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطالب.

شروط صورة الطالب

كما شددت الوزارة على أهمية أن تكون الصورة الشخصية للطالب المرفقة بالاستمارة مطابقة للمواصفات المحددة.

سيتم غلق التعديل على الصورة بمجرد حفظ استمارة التقدم، وبالتالي على المدارس مراجعة الصورة بشكل دقيق قبل إتمام التسجيل.

مراجعة الكشوف

أوضحت الوزارة أنه يجب على المدارس مراجعة الاستمارات الإلكترونية التي يتم تسليمها من الطلاب والتأكد من صحتها، وخاصة الصور الشخصية، وفي حال وجود أي أخطاء في الصورة، يتعين على المدرسة توجيه الطالب إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لإجراء التعديل.

إجراءات ما بعد التسجيل

بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني، يجب على المدارس طباعة كشوف 12 د الإلكترونية، مراجعتها جيدًا، ومن ثم تسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للمدرسة.

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