مدينه مرسى مطروح قدمت 10077 خدمة بالمركز التكنولوجي

محافظات
عربات مجلس مدينة
عربات مجلس مدينة مطروح ترفع القمامة

 

 

تابع الدكتور اسلام رجب نائب محاف مطروح جهود مركز ومدينة مرسي مطروح للخدمات المقدمة للمواطنين في المركز التكنولوجي،  ملف التقنين ورفع معدلات النظافة العامة ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" لتحقيق نهضة شامله في ملف الاهتمام بالإنسان والخدمات المقدمة وتضافر كل الجهات فيما بينها للاستفادة من امكانياتها بشكل أعظم ليعود بالنفع علي المواطنين.  

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تقديم خدمات للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين باجمالي 10077 خدمة للمترددين علي المركز موزعة كالاتي: طلبات صلاحية موقع، تراخيص للمحال العامة، تراخيص أعمال بناء، رخص هدم، واصدار بدل فاقد لرخصة بناء، سداد اقساط مديونيات لوحدات سكنية، سداد اقساط عقود تمليك، طلبات افادة، وغيرها من الخدمات..الخ  .

وأوضح جاب الله أن لجان الفحص بادارة الاملاك بمجلس المدينة مستمرة في عملها ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من عمل 110 طلب افادة عن طلبات الشراء من إجراءات التصالح وتسهيل إجراءات للمواطنين المتقدمين بطلبات الشراء طبقا للقانون 144  لسنة2017، بالإضافة إلى التوعية لاصحاب الملفات باستيفاء أوراقهم لاستكمال إجراءات ودورة التقنين، ونشر قبول التصالح علي مخالفات البناء، وجاري بحث باقي الملفات من خلال لجان البت المشكلة لملفات التقنين لسرعة إنهاء الاستيفاءات.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح إلى رفع معدلات النظافة العامة بالاحياء والشوارع الرئيسية والميادين العامة لتقديم افضل خدمة لسكان المدينة من خلال العمل علي مدار 24 ساعة يوميًا، حيث تم رفع أكثر من 28140 طن من القمامة والمخلفات تقريبًا خلال الفترة الماضية بسيارات الحملة الميكانيكية من خلال العاملين بالاحياء وجهاز النظافة.

مناشدا اهالي مطروح بالتعاون مع مجلس المدينة لضمان ظهور مدينتنا نظيفة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها.

ادرة الرئاسية إدارة الأملاك أهالي مطروح التصالح على مخالفات البناء التصالح الشكل الحضاري الشوارع الرئيسية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

مواد متعلقة

لهذا السبب..مدير عام الشباب والرياضة بمطروح يُكرم مسئولي مرفق الإسعاف

لتعزيز الهوية التراثية.. ورش عمل فنية ومشغولات يدوية لطلاب معهد سيوة ببيت الثقافة

الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية يفتتح معرض نادي اللغة الإنجليزية بمعهد فتيات مطروح النموذجي

تدريب العاملين بالمصالح الحكومية بمطروح على الإسعافات الأولية

محافظة مرسى مطروح تطلق مبادرة بعنوان "مطروح بلا أمية"

تلقي الطعون على مرشحي انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح

«اعرف قدراتك».. ندوة لطلاب المعهد التكنولوجي بمكتبة مصر العامة بمطروح

افتتاح البرنامج التدريبي لتعزيز سلسلة قيمة نخيل التمر وتقليل الفاقد بسيوة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

تطورات جديدة بشأن موقف بيرسي تاو من الرحيل عن الأهلي

تفاصيل إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

موقف ريال مدريد من رحيل دياز

غارة إسرائيلية على بلدة انصاريه جنوبي لبنان

"فيفا": "الأبيض" على مسار التأهل للمونديال

وزيرة البيئة تشارك في احتفالية توزيع جوائز مبادرة Africa Grows Green Awards