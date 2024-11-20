مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط يحقق أعلى أداء في الأنشطة الطلابية

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فريق مركز ذوى الإعاقة
فريق مركز ذوى الإعاقة بجامعة أسيوط


 

 كشف التقرير الإحصائي، الصادر عن المجلس الأعلي للجامعات عن حصول مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، بجامعة أسيوط؛ علي المركز الأول في إجمالي الأنشطة الطلابية، المُقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، علي مستوي الجامعات المصرية؛ وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، حيث قدم المركز 99 نشاطًا متنوعًا، خلال العام الجامعي  الجديد 

 

 وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي طلاب مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة؛ علي هذا النشاط المتميز، والتفوق المشهود علي مستوي الجامعات المصرية، مُثمنًا النجاحات، والانفرادات المتعددة؛ التي حققها أبناء الجامعة من ذوي الهمم، خلال عام 2024  وقدرتهم علي المشاركة بفاعلية في مختلف الأنشطة الطلابية، وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة علي كافة الأصعدة؛ المحلية، والإقليمية، والدولية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى  على إن هذا النجاح المُشرّف؛ يرجع إلى حجم الجهود التي تبذلها جامعة أسيوط؛ في دعم أبنائها الطلاب ذوي الهمم، وإعطائهم الفرصة لتحقيق دور إيجابي في المجتمع، مشيرًا إلى اهتمام إدراة الجامعة؛ بتقديم خدمات متكاملة لأبنائها ذوى الإعاقة، تساعدهم على التكيف مع بيئتهم الجامعية، ودمجهم مع أقرانهم، وهو ما يعد ترجمةً حقيقية لجهود القيادة السياسية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ في تحقيق التطلعات الخاصة لهؤلاء الطلاب، وتلبية متطلباتهم، وتمكينهم في شتى المجالات؛ ليصبحوا جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني، وإضافة حقيقية لمسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030 

وثمن الدكتور أحمد عبد المولي؛ الأداء المتميز للطلاب ذوي الهمم، والذي يُعد تتويجاَ لجهود إدارة الجامعة في توفير كافة الإمكانيات، وتطوير المرافق الجامعية؛ بما يلائم احتياجاتهم، فضلًا عن حرصها علي التعاون مع المؤسسات، والهيئات الداعمة لذوي الهمم؛ من أجل التوسع فى الخدمات المقدمة، وعدم اقتصارها على الخدمات التعليمية فقط، وذلك تشجيعًا لهم علي الاحتفاظ بتفوقهم، وتميزهم أثناء سنوات دراستهم الجامعية، والإسهام في تنمية قدراتهم، واستثمارها لخدمة المجتمع.

ومن جانبها، أفادت الدكتورة أمنية إبراهيم إن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة؛ سعي جاهدًا خلال العام الجامعي الجدبد إلي تقديم الكثير من البرامج، والأنشطة المتنوعة التي تحفّز طلابها علي التفوق، ومنها: الأنشطة الرياضية، والفنية، والمسرح، والفنون التشكيلية، هذا بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتعددة، في: اللغة الإنجليزية، الفوتوشوب، الجرافيك، والمهارات الحياتية، إلي جانب كورسات التوجّه والحركة للمكفوفين، وهو ما انعكس في تصدُّر المركز؛ لأعلي المستويات في الأنشطة المقدمة لأبنائه، علي كافة الأصعدة

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