الحسيني أبو قمر: المصري مستعد لمواجهة الزمالك وتجهيز استاد بورسعيد يبدأ قريبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد  الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي أن النادي يرحب بخوض مباراتي الذهاب والإياب ضد الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي.

الحسيني أبو قمر: المصري مستعد لمواجهة الزمالك وتجهيز استاد بورسعيد يبدأ قريبا

وأوضح الحسيني أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأندية المصرية وتعزيز سمعة الكرة المصرية على الساحة القارية.

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وأضاف  أبو قمر أن العمل على تشطيبات استاد المصري سيبدأ خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن التطوير سيشمل تحسين الإضاءات وزراعة النجيل الجديد وتنفيذ ديكورات حديثة.

وتابع النائب أن الاستاد سيكون جاهزا لاستضافة المباريات ابتداء من يونيو 2025 مما يمثل نقلة نوعية للبنية التحتية الرياضية في بورسعيد.

كما أشاد الحسيني  بالدور الكبير الذي يقوم به كامل أبو علي رئيس النادي قائلا: "كامل أبو علي مش مخلي الفريق محتاج حاجة" مشيرا إلى الدعم المستمر للفريق على كافة الأصعدة.

واختتم أبوقمر حديثه بالتأكيد على أن إدارة النادي تعمل بشكل متواصل لتوفير كل ما يلزم لتطوير الفريق من أجل تحقيق نتائج طيبة وإسعاد جماهير المصري العريضة.

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