"فيفا": "الأبيض" على مسار التأهل للمونديال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم وضع قدمه في مسار جيد من أجل التأهل إلى المونديال لأول مرة منذ 36 عاماً، وذلك عقب الفوز الكبير الذي حققه على نظيره القطري في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

"فيفا": "الأبيض" على مسار التأهل للمونديال

وحقق منتخب الإمارات الفوز بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعته مع المنتخب القطري أمس الثلاثاء، على إستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.
وإحراز فابيو ليما 4 أهداف "سوبر هاتريك"، فيما أحرز الهدف الخامس زميله يحيي الغساني.

واعتبر الـ"فيفا" أن هذه المباراة تعد الظهور الحقيقي لفابيو ليما في صفوف منتخب الإمارات، الذي أسهم في إلحاق أكبر هزيمة بمنتخب قطر منذ عام 2007، خاصة أن هذا الفوز ترك منتخب الإمارات على بعد 3 نقاط فقط من أوزبكستان صاحبة المركز الثاني في المجموعة.

ونقل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي عن ليما قوله، إنه سعيد بحصد النقاط الـ3 على أرض الإمارات، وإن منتخب الإمارات لعب مباراة رائعة.
وأضاف: "هذه أفضل مباراة لنا في التصفيات وعلينا أن نستمر على هذا المستوى.. إذا واصلنا اللعب بهذا الشكل، سنحظى بفرصة التأهل إلى كأس العالم".

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