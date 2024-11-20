تشبه الحشيش.. خبير يُحذر من الإفراط في استخدام جوزة الطيب

توك شو
جوزة الطيب
جوزة الطيب

حذر الدكتور وليد هندي، خبير الصحة النفسية، من مخاطر الإفراط في استخدام جوزة الطيب في الطعام والمشروبات، مؤكدًا أنها تعتبر مخدرًا خفيًا ومدمرًا للصحة العامة.

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وأوضح "هندي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن تناول 20 جرامًا من جوزة الطيب يعادل تأثير مخدر الحشيش، بينما قد تؤدي الكمية التي تتجاوز 20 جرامًا إلى الوفاة.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعتبر أي كمية تزيد عن 20 جرامًا من جوزة الطيب مواد مخدرة، رغم أن البعض يضيفها للأطعمة لإضفاء نكهة مميزة، وفي بعض الحالات يتم خلطها في المشروبات، مشيرًا إلى أن جوزة الطيب تُعتبر بمثابة "طاقية إخفاء" في الطعام، في إشارة إلى قدرتها على التسبب في تأثيرات مشابهة لمخدر الاغتصاب "GHP".

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