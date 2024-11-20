طلب إحاطة فى مجلس النواب لحجب التيك توك عن مصر



تقدم عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لمجلس النواب لإغلاق تطبيق «تيك توك» في مصر.

وقال النائب عصام دياب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يطالب فيه بحجب منصة التيك توك عن مصر وبشكل نهائي وقطعي وذلك لعدة أسباب.

وكشف عصام دياب عن اسبابه، مؤكدا أن التيك توك المنصة الأكثر افسادا للمجتمع والتي تسببت في نشر الفجور والفواحش بين الشباب وان لدينا العديد من الحالات التي تم إحالتها إلى القضاء المصري لتطبيق العقوبة القانونية.



أضاف عصام دياب أن مضمون الفيديوهات التي تنشر علي التيك توك مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية ويساعد في نشر قيم هي الأكثر خطورة علي مجتمعنا الشرقي وطبيعته الخاصة، لافتا إلي أنه وبحسب اخرالاحصائيات الرسمية وصل عدد مستخدمي منصة التيك توك إلى 32 مليون مستخدم مصري واغلبهم من الشباب والمراهقين.

ونوه عصام دياب إلى أن التيك توك ساهم في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمي الترند وهو أداة خبيثة لسرعة انتشار اي محتوي بسهولة.

أضاف أن إنشاء منصة التيك توك ساعد علي ظهور نوع جديد من ضخ رؤوس الأموال الغير معروفة المصدر وفتح سوق موازي للأموال المشبوهة ليس له أي ضوابط أو قوانين تراقب حركة الأموال بين المستخدمين والممثلين وهو ما ساهم في ظهور رواج كبير لفئة جديدة اتخذت التيك توك كمصدر أساسي للدخل، موضحا أنها تعتمد علي انحطاط المحتوي لتحقيق اعلي نسب مشاهدة.



كما أكد النائب عصام دياب ان 19 دولة مختلفة قد اتخذت قرار بحجب منصة التيك توك لمخالفتها للقوانين والمعايير الأخلاقية السياسية والمالية والمجتمعية، مشيرا إلى أنه ساعد علي ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر والذي سمي بالوكالات.

أختتم عصام دياب مؤكدا أن هذه المنصة أحد الأسلحة الممنهجة لتدمير اجيال كاملة من الشباب ومستقبله والقضاء علي هوية الأسرة المصرية.