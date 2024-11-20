محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمشروع اسكان الديسمى المتكامل بالصف قبل تسليمها للمستحقين

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على إجراء معاينة ميدانية للتجهيزات النهائية لمشروع اسكان الديسمي المتكامل قبل تسليم الوحدات السكنية  للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عددًا من قري مركز ومدينة الصف وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين. 
وأشار محافظ الجيزة أن المشروع  مقام وفق طراز حضاري وتم انشاؤه على مساحة ٢٨ فدان ويضم عدد ٣٢ عمارة سكنية على مسطح ٢٦٠ م٢ للعمارة الواحدة وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور على عدد ٢ شقه سكنية بمساحة ١٢٠ م٢ للواحدة بإجمالي ٢٥٦ وحدة سكنية للمشروع بالكامل. 
وعاين المحافظ إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي.
كما تفقد المحافظ محطة معالجة مياه الصرف الصحى داخل المشروع للاطمئنان على جاهزية المحطة للتشغيل. 
كما تفقد المحافظ مجموعة الحظائر المقامة داخل المشروع لتربية المواشي والتي تصل إلى ٣٢ مجموعة تضم ٨ حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح نحو ٧٢٠ م ٢ مجهزة بالكامل.
وتفقد المحافظ عددًا من المشروعات التنموية المقامة داخل المشروع لخدمة المواطنين ومنها لسوق الحضارى المقام داخله وذلك لتنظيم عملية تواجد البائعين وتوفير كافة الاحتياجات السلعية اللازمة. 
كما تابع جاهزية موقف السرفيس الحضاري مؤكدًا علي متابعة تزويده بكافة الخدمات والتجهيزات اللازمة. 
وتفقد المحافظ مدرسة الديسمي والمقامة على مساحة ٣٦٠٠م٢ والتى  تضم دور أرضي وأربعة أدوار تعليمية تشمل كافه المراحل الدراسية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة موجهًا برفع كفاءة مدخل المدرسة ومحيطها.
كما تابع المحافظ جاهزية جميع المرافق من غاز طبيعي ومياه شرب وكهرباء موجها بإجراء صيانات شامله على كافة الوحدات السكنية والمبانى داخل المشروع قبل تسليمها للمواطنين.
رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة  جهاز السرفيس وعلي عبدالله رئيس مركز الصف

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