موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى دورى نايل والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يواجه المصري البورسعيدي نظيره فريق الزمالك ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري nile

تقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى.

يحتل الزمالك بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف النادي الأهلي المتصدر بفارق الأهداف.

في المقابل يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد قبل أن يتعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبيا.

txt

الحسيني أبو قمر: المصري مستعد لمواجهة الزمالك وتجهيز استاد بورسعيد يبدأ قريبا

txt

رضا عبد العال: مهاجم الزمالك كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة المصري والزمالك

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

استاد القاهرة الدولي استاد القاهرة الجولة الثالثة الدوري المصري الدوري المصري الممتاز الزمالك و المصري البورسعيدي الزمالك و المصري الزمالك الزمالك والمصري البورسعيدي الزمالك والمصري المصري والزمالك المصري البورسعيدي

مواد متعلقة

بيكهام والعش أبرزهم.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن الصفقات الجديدة في يناير

مانشستر يونايتد ينافس الأهلي للتعاقد مع النسر النيجيري

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

تطورات جديدة بشأن موقف بيرسي تاو من الرحيل عن الأهلي

تفاصيل إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

موقف ريال مدريد من رحيل دياز

غارة إسرائيلية على بلدة انصاريه جنوبي لبنان

"فيفا": "الأبيض" على مسار التأهل للمونديال

وزير الإسكان يتابع معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة