كشف الصحفي الفلسطيني محمد عراقي، عن تفاصيل إصابة مواطنه وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتي تعرض لها عقب مشاركته في مباراة عمان مع منتخب فلسطين منذ أيام قليلة.

تفاصيل إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

وقال الصحفي الفلسطيني محمد عراقي، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: "وسام أبو علي يعاني من كدمة في الركبة بعد مباراة عمان".

وتابع:" الجهاز الطبي للنادي الأهلي تواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين، من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للنجم الفلسطيني، وهناك أشعة خضع لها وسام أبو علي».

وعن مصير عمر فرج مع الزمالك، أوضح الصحفي محمد عراقي: "عمر فرج في السويد كان يلعب بشكل أساسي، ويسجل أهدافا لكن مع نادي الزمالك هذا لا يحدث، لأنه لا يشارك أساسيا ولذلك اللاعب حزين لعدم حصوله على فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات مع الزمالك مثلما يحدث في منتخب فلسطين».