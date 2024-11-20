عاجل| الصين تدعو جميع الأطراف لضبط النفس بعد تحديث روسيا عقيدتها النووية

توك شو
الصين
الصين

دعت الصين جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس بعد تحديث روسيا عقيدتها النووية، وإلى الحوار لتخفيف التوترات والحد من المخاطر الاستراتيجية، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

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بوتين يوقع مرسوما يوسع إمكان اللجوء إلى السلاح النووي

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عاجل| بوتين يوافق على تعديل العقيدة النووية الروسية

وأعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن محاولات دول الناتو لتسهيل ضربات أوكرانية بعيدة المدى في العمق الروسي لن تمر دون عقاب.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات الروسية على الخطوط الأمامية الأوكرانية.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن وافق على تزويد أوكرانيا بألغام مضادة للأفراد لتعزيز دفاعاتها.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد حدة الصراع في شرق أوكرانيا، حيث تستمر المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، مع تركيز دولي متزايد على دعم كييف في مواجهة التصعيد.

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