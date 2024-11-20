تفاصيل زيارة نائب وزير الخارجية والهجرة لجامعة أسيوط غدا

محافظات
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط

 

 

 

تنظم جامعة أسيوط غدا الخميس تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ندوة توعوية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة وبحضور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشرويدير الندوة الدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، بالمجلس الأعلى للثقافة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي إن الندوة تنعقد في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة التي أطلقها  فخامة رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، والتوعية بمخاطرها، وسبل الهجرة الآمنة، وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب، وفرص عمل، وريادة الأعمال للشباب؛ مما يُسهم في دعم مهارات الطلاب، ورفع قدرات الخريجين، وربطهم بسوق العمل

اسيوط الابتكار الاعلى الأعلى للثقافة الاعمال الأعمال والابتكار الاقت الات الإتجار الاتجار بالبشر الاقتصا الاقتصاد الاقتصاد والعلوم السياسية اقتصاد ألا الأب اطار أعلى اعمال الـ الب افة البدائل البشر البشرو إله آسية اسيو الهجرة الهجرة غير الشرعية أحمد المنشاوي الهجرة وشئون المصريين بالخارج ادرة الرئاسية

مواد متعلقة

مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط يحقق أعلى أداء في الأنشطة الطلابية

مستشفى رمد أسيوط تتسلم جهاز فاكو فيتركتومي لتفتيت المياة البيضاء بالليزر

محافظ أسيوط: مواصلة شن حملات إزالة اشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطرق بمدينة منفلوط

محافظ أسيوط: تطهير ترعة الفاروقية بساحل سليم

محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف بالمراكز

محافظ أسيوط: ضبط مخزن بداخله كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية المقلدة لعلامات تجارية بمركز الفتح

أبوالنصر: صحة أسيوط تنظم حملات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى مركز القوصية

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لمركز صحة الأسرة بقرية علوان

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الحكومة: 100 مليون دولار حجم محفظة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر

حسين فهمي ونجوم الهوى سلطان في سبوت لايت مع شيرين سليمان

غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوب لبنان

"الزراعة" تُعلن تنفيذ 52 قافلة بيطرية خلال نوفمبر الجاري لدعم صغار المربين

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة مهاجم جديد

البرازيل تواصل تعثرها فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026