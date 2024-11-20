تفاصيل زيارة نائب وزير الخارجية والهجرة لجامعة أسيوط غدا

تنظم جامعة أسيوط غدا الخميس تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ندوة توعوية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة وبحضور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشرويدير الندوة الدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، بالمجلس الأعلى للثقافة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي إن الندوة تنعقد في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، والتوعية بمخاطرها، وسبل الهجرة الآمنة، وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب، وفرص عمل، وريادة الأعمال للشباب؛ مما يُسهم في دعم مهارات الطلاب، ورفع قدرات الخريجين، وربطهم بسوق العمل