توقف الحركة المرورية بالطريق الزراعي بسبب سقوط 2 كونتر من سيارة نقل

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الزراعي، اتجاه بنها، بالقرب من مدخل مدينة قها بالقليوبية، سقوط 2 كونتر محملين على سيارة نقل ثقيل، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية.

جرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارًا من اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية، بسقوط 2 كونتر محملين على سيارة نقل ثقيل بالطريق الزراعي.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، بقيادة العقيد وليد بشير، رئيس قسم الطرق الخارجية بالمرور، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط 2 كونتر واحد ممتلئ، والثاني فارغ، محملين على سيارة نقل ثقيل، دون ثمة إصابات، مما أدى إلى توقف الطريق الزراعي اتجاه مدينة بنها.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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