إحباط محاولة سيدتين لتهريب عدد من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (سيدتين – مقيمتان بمحافظة الدقهلية)، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الكبتاجون") مخبأة أسفل طيات ملابسهما، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهتهما أقرا بحصولهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "هارب" لتوصيلها لآخر خارج البلاد نظير تحصلهما على مقابل مالى.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

