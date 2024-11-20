نجم الأهلي السابق ينتقد أداء منتخب مصر أمام بوتسوانا

أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن منتخب مصر لم يظهر بالاداء الفني المنتظر في مباراة اليوم أمام بوتسوانا على الرغم من التعادل الإيجابي بين المنتخبين.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب بوتسوانا، بنتيجة هدف لكل منتخب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال محمود أبو الدهب خلال تصريحات تلفزيونية: المنتخب الوطني ظهر بمستوى فني متوسط أمام منتخب بوتسوانا وهي أقل مباراة لحسام حسن المدير الفني منذ توليه المهمة الفنية مع الفراعنة.

وتابع: يجب على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني تصحيح الموقف قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لأن المهم الفوز بالبطولة.