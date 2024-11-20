ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية

حوادث
المضبوطات
المضبوطات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام تشكيل عصابى مكون من (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير) بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية آلية – عدد من الطلقات – 70 كجم من مخدر الحشيش – 28 كجم من مخدر الهيدرو – 4 كجم من مخدر الشابو – 10 آلاف قرص مخدر – أدوات تصنيع). 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (7 مليون جنيه). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

أكدت معلومات وتحريات اتخاذ الإجراءات القانونية الأسلحة النارية والذخائر حيازة الأسلحة النارية تصنيع المواد المخدرة

مواد متعلقة

ضبط شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

حجبها لرفع أسعارها.. القبض على مالك صيدلية في الإسكندرية

عاجل| ضربة يقظة.. إحباط محاولة تهريب كمية مخدرات بأكثر من مليار جنيه

ملابسات وضع عدد من الطلاب صغار السن داخل تروسيكل بـ6 أكتوبر

ضبط 11 طن دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ملابسات فيديو تعرض شخص للإهانة من أحد رجال الشرطة بالشرقية

ضبط 5 شركات دون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الحكومة: 100 مليون دولار حجم محفظة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر

موقف مانشستر يونايتد من عودة بوجبا

حسين فهمي ونجوم الهوى سلطان في سبوت لايت مع شيرين سليمان

"الزراعة" تُعلن تنفيذ 52 قافلة بيطرية خلال نوفمبر الجاري لدعم صغار المربين

عاجل - "جهز أوراقك".. خطوات وشروط الحصول على شقة في "سكن لكل المصريين 5"

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة مهاجم جديد