ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام تشكيل عصابى مكون من (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير) بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية آلية – عدد من الطلقات – 70 كجم من مخدر الحشيش – 28 كجم من مخدر الهيدرو – 4 كجم من مخدر الشابو – 10 آلاف قرص مخدر – أدوات تصنيع).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (7 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

