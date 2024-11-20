دفاع ضحية إمام عاشور: اللاعب قبل رأس فرد الأمن وتصالحنا

قال دفاع فرد الأمن ضحية الضرب من اللاعب إمام عاشور: "إمام زي إبني ومش بستنكر رد فعله علي تحرش زوجته، ولكن يجب التأكد من حدوث الواقعة، قبل الاندفاع وضرب المواطنين.



وأكد دفاع فرد الأمن: "اللاعب كلمنا بعد الجلسة وعزمنا على الغذاء، وانتهت الواقعة بالتصالح وتراضي الطرفين".

وتابع دفاع فرد الأمن: "جلسة الصلح تمت بتدخل رجل أعمال وحضر اللاعب إمام عاشور ووالده، وقام اللاعب بإرضاء عبدالله وتقبيل رأسه وحضنا بعضهم البعض، لم يكشف محامي فرد الأمن عن قيمة التعويض المادي الذي حصل عليه ورد عن ذلك لا يمكنني الإفصاح عن أسرار موكليني".

قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، رفع جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر مع الشغل بتهمة التعدي علي فرد أمن.

قال علي فايز محامي فرد الأمن صاحب الخصومة مع لاعب الإهلي إمام عاشور، في قضية التعدي عليه بمول الشيخ زايد، إن المحامي العام الأول رفض الصلح المقدم في القضية.

وأكد المحامي أسباب رفض المحامي العام التصالح بأن الحكم غير مصحوب بكفالة، ولا بد من إجراء معارضه استئنافية.

أكد علي فايز دفاع فرد الأمن ضحية التعدي بالضرب من لاعب الكرة أمام عاشور، أنه تقدم بطلب للمحامي العام لإثبات الصلح مع اللاعب ووقف تنفيذ العقوبة.

وأفاد علي فايز بأنه تم الصلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى، بحضور والد اللاعب وحصول عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم، وبالتالي لن يكون هناك معارضة استئنافية.

اتفق لاعب الكرة أمام عاشور مع عبدالله مصطفي فرد الأمن علي التصالح في قضية اتهام فرد الأمن للاعب الكرة بالتعدي عليه بالضرب، وحصل عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد، إلا أن النيابة قدمت استئنافا في حكم البراءة، وقبلته المحكمة.

أودعت محكمة جنوب الجيزة حيثيات الحكم بحبس إمام عاشور لاعب النادي الأهلي 6 شهور مع الشغل بتهمة التعدي علي فرد أمن مول شهير.

وجاء في الحيثيات، أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 2024/6/19 بدائرة قسم أول الشيخ زايد ضرب عمدا المجني عليه عبد الله مصطفي "فرد الأمن" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير طبي والتي اعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.

وطلبت النيابة العامة معاقبة إمام عاشور بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات على سند مما قرره المجني عليه عبد الله مصطفي "مشرف أمن البوابة الرئيسية المول أركان" بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المشكو في حقه إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه بأستيقاف المشكو في حقه، أثناء قيامه وبرفقته أشخاص أخرين بالبحث عن أحد الأشخاص، قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما أركان، وعلل سبب تأخره في الإبلاغ عن الواقعة كونه يتلقى العلاج اللازم ومراجعه اداره المول واتخاذ الإجراءات.

وأوضحت الحيثيات بأن ورد التقرير الطبي الصادر من مستشفى زايد المركزي والثابت به بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه فرد الامن تبين وجود كدمه بالساق اليمني.

جدير بالذكر، قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، ببراءة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، من تهمة التعدي بالضرب على فرد أمن داخل مول تجاري.

اقتحام إمام عاشور للمول

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، قامت خلالها بالاستماع لكل الأطراف القريبة والبعيدة، حيث ذكر عبدالله مصطفى، فرد الأمن المجني عليه، عن اقتحام إمام عاشور المول وتطاوله عليهم بالسب بألفاظ بذيئة، مدعيًا تعرض زوجته للمعاكسة والتحرش وتغاضي أفراد الأمن بالمول عن الأمر عندما استغاثت بهم، كما قال فرد الأمن إن اللاعب إمام عاشور طرحه أرضًا؛ مما تسبب في فقدان وعيه.

استدعاء جميع الأطراف في الواقعة

في سبيل التأكد من رواية فرد الأمن واصلت النيابة العامة استدعاء جميع الأطراف في الواقعة واتخاذ العديد من الإجراءات، حيث تم الاستماع لأقوال مدير أمن المول وعدد من زملاء المجني عليه شهود العيان على الواقعة إضافة لمراجعة كاميرات المراقبة في مداخل ومخارج المول ومحيط قاعات السينما، وهو ما لم يسفر عن وجود ما يشير إلى تعرض زوجة إمام عاشور إلى التحرش أو المعاكسة.

الاستماع لأقوال ياسمين حافظ زوجة أمام عاشور

اتجهت النيابة فيما بعد للاستماع لأقوال ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، التي أكدت تعرضها للتحرش اللفظي وشكوتها للأمن دون إغاثتها، ما دفعها للاتصال بزوجها، كما تم استدعاء شقيقيها، فأكد أحدهما عدم رؤيته ما حدث، بينما قال الآخر إنه سمع بعض الشباب يتحرشون بشقيقته لفظيًا.

إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة 5 آلاف جنيه

وأخلت النيابة العامة سبيل إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهمتي التعدي على فرد الأمن والسب