ليما: قدمنا أفضل مباراة وعلينا الاستمرار

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال مهاجم "الأبيض" فابيو ليما، الذي سجل 4 أهداف في فوز الإمارات 5-0 على ضيفتها قطر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026، أمس الثلاثاء، إن تلك المباراة كانت الأفضل للفريق في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

ليما: قدمنا أفضل مباراة وعلينا الاستمرار

وقال ليما "لعبنا بشكل جيد للغاية، وكانت مباراة مذهلة، لعب فريقنا أفضل مباراة له في التصفيات ويجب أن نستمر على هذا المستوى، إذا واصلنا، فلدينا الكثير من الفرص للصعود إلى المرحلة التالية".

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ولم يتأهل "الأبيض" لكأس العالم إلا مرة واحدة من قبل، وذلك في إيطاليا 1990، ولكن مع حصول آسيا على ما لا يقل عن 8 مقاعد في النهائيات الموسعة في أمريكا الشمالية، فإن لديها فرصة أفضل للعودة إلى البطولة.

وقال ليما: "كان الفريق بأكمله في حالة تركيز منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة، أتمنى أن نستمر على هذا المنوال، لدينا مباراة صعبة أخرى خلال بضعة أشهر ضد إيران ولكننا سنحتفل ونركز على عليها لاحقًا".

ورفع فريق المدرب باولو بينتو رصيده إلى 10 نقاط بفوزه على قطر ليظل متأخرًا بـ3 نقاط عن أوزبكستان صاحبة المركز الثاني و3 نقاط أخرى عن إيران المتصدرة.

وبينما يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم، فإن صاحبي المركزين الثالث والرابع في المجموعة المكونة من 6 منتخبات سيتقدمان إلى مرحلة أخرى من التصفيات.

 

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