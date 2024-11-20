تعليقًا على حريق أمس… مصادر للفجر: الزيارة طبيعية ومنتظمة بالكرنك (صور خاصة)

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الزيارة في معابد
الزيارة في معابد الكرنك اليوم

أعلن مصدر في معابد الكرنك أن الزيارة منتظمة منذ صباح اليوم والإقبال كبير من جميع الجنسيات على زيارة مجمع معابد الكرنك.

وأشار المصدر في تصريح خاص إلى بوابة الفجر الإلكترونية أن الزيارة منتظمة وذلك تعليقًا على ما تردد أمس عن وجود حريق في محيط المعب.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت في بيان صحفي لها عن سلامة معابد الكرنك والوسط المحيط بها بعدما شب حريق في محيط معبد موت أمس وتمت السيطرة عليه بشكل تام ودون خسائر حسبما قالت الوزارة.

 

وتقصيًا للحقيقة تواصل موقع الفجر مع مصادر له داخل معابد الكرنك وحصل على صور لما بعد الحريق حيث تبين سلامة المنطقة المحيطة بمعبد موت وهي المنطقة التي وقع فيها الحريق 

صورة اليوم 20 نوفمبر 2024

صورة اليوم 20 نوفمبر 2024

وقال المصدر في تصريحات خاصة إلى الفجر إن معابد الكرنك لم يتضرر فيها أي عنصر أثري جراء الحريق الذي وقع في يعض الحشائش الجافة المجاورة لمعبد موت، وقد سيطرت عليه قوات الدفاع المدني في سرعة.

وأكد المصدر أن مثل هذه الأحداث مفتعلة وتدل على محاولات لتشويه صورة الآثار المصرية بشكل ما حسبما أفاد المصدر.

صورة ثانية لمحيط معبد موت اليوم 20 نوفمبر

وقال المصدر إن الزيارة صباح اليوم بدأت في موعدها المعتاد ويشهد معابد الكرنك إقبالًا كبيرًا اليوم من كل الجنسيات. 

البيان الرسمي الصادر أمس

تم منذ قليل السيطرة على حريق محدود كان قد نشب في منطقة النباتات والحشائش المتاخمة لمعبد موت جنوب معابد الكرنك بمدينة الأقصر دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار أن الحريق لم يمس أية من العناصر الأثرية بالمنطقة وأنها جميعا في حالة جيدة من الحفظ.

ومن الجدير بالذكر أنه فور العلم بنشوب الحريق، توجه فريق من الأثريين والمرممين بمنطقة آثار الأقصر لمكان الحريق واتخاذ كافة إجراءات الحماية اللازمة، كما قاموا، فور إخماد الحريق، بالمعاينة الأثرية والفنية وتم التأكد من سلامة كافة العناصر الأثرية وأنها لم تتأثر بالحريق وأنها في حالة جيدة من الحفظ.

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