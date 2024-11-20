بقيمة 4 مليون.. ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام ( عنصر إجرامى ) بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته مضبوطات أبرزها (50 كجم لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 4 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.