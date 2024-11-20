موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وقيمتها وأماكن الصرف
يترقب الموظفون العاملون في الهيئات الحكومية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، حيث أكدت وزارة المالية أن عملية الصرف ستبدأ يوم الأحد 24 نوفمبر 2024.
سيتم صرف المرتبات على مدار 5 أيام، وفقًا للجدول الزمني المحدد في المنظومة المالية الإلكترونية.
تفاصيل مواعيد صرف الرواتب المتأخرة
تم تخصيص أيام 7 و10 و11 من نوفمبر لصرف المستحقات المتأخرة لموظفي الدولة. يمكن للموظفين استلام رواتبهم من أي وقت بعد بدء الصرف في اليوم المحدد لكل جهة إدارية.
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024:
من المتوقع أن يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 في يوم 22 من الشهر نفسه، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات.
قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2024:
تتفاوت قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2024 حسب الدرجات الوظيفية، وهي على النحو التالي:
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
- درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه
- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه
أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024:
يمكن للموظفين في الدولة صرف مرتباتهم عبر عدة أماكن وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية:
- فروع البنوك: يمكن صرف المرتبات من خلال البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
- فروع البريد المصري: تُتاح إمكانية صرف المرتبات أيضًا عبر فروع البريد المصري.
- ماكينات الصرف الآلي (ATM): يمكن للموظفين سحب مرتباتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف الأماكن.