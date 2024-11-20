حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024: أمطار ورعود على السواحل الشمالية

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الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، حيث يتوقع أن تشهد البلاد استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، خاصة على السواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة، ما بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا في بعض المناطق.

الأمطار على السواحل الشمالية:

تتأثر مناطق من السواحل الشمالية بشبكات من الخلايا الرعدية المُمطرة التي ستستمر في الساعات القادمة على فترات متقطعة. كما تستمر نوة "المكنسة" في التأثير على الإسكندرية والمحافظات الساحلية، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار على فترات.

الطقس العام:

  • الطقس اليوم سيكون مائلًا للبرودة في ساعات الليل والصباح الباكر، بينما سيظل معتدلًا في النهار على كافة أنحاء البلاد.
  • يُنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في المساء مع قدوم ساعات الليل حيث يكون الطقس باردًا.

فرص سقوط الأمطار:

وفقًا للأرصاد، يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

الشبورة المائية:

تتكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية في بعض الأماكن.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم المناطق على النحو التالي:

  • القاهرة: العظمى 24، الصغرى 17
  • الإسكندرية: العظمى 23، الصغرى 15
  • شرم الشيخ: العظمى 28، الصغرى 19
  • الإسماعيلية: العظمى 25، الصغرى 16
  • الغردقة: العظمى 29، الصغرى 18
  • الفيوم: العظمى 24، الصغرى 14
  • أسوان: العظمى 28، الصغرى 15
  • الطور: العظمى 26، الصغرى 16

مناطق أخرى:

  • السويس: العظمى 25، الصغرى 14
  • دمياط: العظمى 23، الصغرى 18
  • المنيا: العظمى 25، الصغرى 12
  • أسيوط: العظمى 26، الصغرى 11
  • الفيوم: العظمى 24، الصغرى 14
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