تفاصيل حج 2025: الأسعار والتقديم والفئات المستثناة وإجراءات ضمان سلامة الحجاج

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن تفاصيل الحج السياحي 2025، حيث تم تحديد الأسعار الخاصة بالبرامج المختلفة، بالإضافة إلى مواعيد التقديم في القرعة الإلكترونية، كما فرضت الوزارة إجراءات صارمة لضمان سلامة الحجاج ومنع تكرار الأزمات التي شهدتها مناسك الحج في العام الماضي، والتي أسفرت عن وفاة 672 حاجًا مصريًا.

وقد تزايدت عمليات البحث عبر الإنترنت، خاصة في محركات البحث "جوجل"، لمعرفة نتائج قرعة الحج 2025 وأسماء الفائزين.

أسعار الحج السياحي 2025

كشفت شركات السياحة المنظمة للحج عن أسعار الحج السياحي 2025 التي تختلف بناءً على مستوى الخدمة المقدمة.

وتضمنت الأسعار الآتي:

حج 5 نجوم صف أول : 580،000 جنيه.

: 580،000 جنيه. حج صف ثانٍ : 520،000 جنيه.

: 520،000 جنيه. حج اقتصادي موسم كامل : 295،000 جنيه.

: 295،000 جنيه. حج اقتصادي تحسين : 268،000 جنيه.

: 268،000 جنيه. حج بري موسم كامل : 260،000 جنيه.

: 260،000 جنيه. حج بري تحسين: 243،000 جنيه.

تتضمن هذه الأسعار كافة الخدمات مثل السكن في فنادق مكة والمدينة، تذاكر الطيران، وخدمات المطوف، مما يعكس حرص الشركات على تقديم تجربة حج عالية الجودة.

فتح باب التقديم في قرعة الحج السياحي 2025

بدأت وزارة السياحة اليوم، الأربعاء 20 نوفمبر 2024، في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج عبر شركات السياحة المعتمدة.

سيستمر التقديم لمدة شهر كامل، لينتهي في 20 ديسمبر 2024، على أن تُجرى القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين يوم 23 ديسمبر 2024.

إجراءات الوزارة لضمان سلامة الحجاج 2025

في إطار ضبط سوق السياحة الدينية، أعلنت الوزارة عن إغلاق 48 شركة سياحية غير مرخصة في بعض المحافظات، بعد التأكد من قيامها بأنشطة مخالفة تعرض حياة الحجاج للخطر.

ونتيجة لذلك، تم تشكيل لجان تفتيش بالتعاون مع شرطة السياحة لمراقبة هذه الشركات والتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط.

وأوضحت سامية سامي، رئيسة الإدارة المركزية لشركات السياحة، أن الوزارة تعمل على حماية المواطنين من عمليات النصب التي قد تحدث عبر الشركات غير المرخصة.

الفئات المستثناة من التقديم للحج 2025

لحماية سلامة الحجاج، أعلنت وزارة الداخلية استبعاد بعض الفئات من التقديم لقرعة الحج 2025، وتشمل:

الأطفال تحت 12 عامًا.

مرضى الفشل الكلوي، التليف الرئوي، السمنة المفرطة المرضية، ومرضى القلب المتقدمين.

الحوامل.

المصابون بأمراض نفسية شديدة، أو أمراض معدية نشطة.

مرضى السرطان الذين يتلقون علاجًا كيماويًا.

نتيجة قرعة الحج وزارة الداخلية 2025

أعلنت وزارة الداخلية عن جدول إجراء قرعة الحج في مديريات الأمن بالمحافظات، حيث سيتم إجراء القرعة في الفترة من 20 نوفمبر إلى 26 نوفمبر 2024، وفقًا للمواعيد التالية: