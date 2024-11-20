منتخب المكسيك يفوز على هندوراس برباعية نظيفة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تأهل المنتخب المكسيكي للدور قبل النهائي ببطولة دوري أمم كونكاكاف، بعدما فاز على منتخب هندوراس 4-0 في إياب دور الثمانية.

منتخب المكسيك يفوز على هندوراس برباعية نظيفة

وكان منتخب هندوراس فاز ذهابا 2-0، مما تسبب في اعتداء الجماهير الغاضبة على المدرب خافيير أجيري وإصابته بجرح في الرأس.

وصعد المنتخب المكسيكي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-2.

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وسجل أهداف المنتخب المكسيكي هنري مارتين (هدفان) وراؤول خيمينيز وجورج سانشيز.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المكسيكي في قبل النهائي نظيره الكندي يوم 20 مارس المقبل في إنجليووود بكاليفورنيا.

ويلتقي المنتخب الأمريكي الفائز باللقب 3 مرات، مع منتخب بنما في المباراة الأولى من الدور قبل النهائي.

وفي تورنتو، سجل جوناثان ديفيد هدفه رقم 31 للمنتخب الكندي، كما سجل جاكوب شافلبيرج هدفين ليقودا المنتخب الكندي للفوز على سورينام 3-0 في مباراة الإياب، و4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان المنتخب المكسيكي خسر 0-2 في مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضي، ولكن خيمينز سجل هدف التقدم في مباراة الإياب في الدقيقة 42 مستغلا الكرة العرضية التي لعبها جيسوس أوروزكو مسجلا هدفه الدولي الـ35.

وتمكن مارتين من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 قبل أن يسجل سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وأضاف مارتين الهدف الثاني له والرابع لفريق من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة مسجلا هدفه الدولي رقم 11.

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