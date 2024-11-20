الجمع بين معاشين في قانون التأمينات الاجتماعية 2025: الفئات المستحقة والشروط المطلوبة

الجمع بين معاشين هو موضوع يشغل بال الكثير من المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تفرض على الأفراد البحث عن وسائل تأمين دخل مستدام.

وفي هذا السياق، وضعت التشريعات واللوائح الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 شروطًا محددة للفئات التي يحق لها الجمع بين معاشين وكيفية استحقاقهم لهذا المزايا.

الفئات المستحقة للجمع بين معاشين

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، يُسمح للجمع بين معاشين تحت شروط معينة، وتتنوع الفئات المستحقة بين:

الأرملة:

يحق للأرملة الجمع بين معاش زوجها المتوفي ودخلها من العمل الخاص بها.

يمكنها الجمع بين معاشها الشخصي ومعاش زوجها بصفتها منتفعة، وذلك وفقًا لنصوص قانون التأمينات.

الأرمل:

يمكن للأرمل الجمع بين معاش زوجته المتوفية ودخله من العمل الخاص به.

يحق له الجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته بصفته منتفعًا، وذلك أيضًا حسب نصوص القانون.

ذوي الهمم:

يحق لذوي الهمم الجمع بين معاشين، ولكن هذا يتطلب حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

يجب أن يتوافر لديهم الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.

الأبناء:

يمكن للأبناء الجمع بين معاشين مستحقين عن والديهما دون أي حدود.

المستحقين:

يمكن للمستحقين الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون أي حدود.

المصدرين:

يحق للمستحق الجمع بين مصدر الدخل الخاص به والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش الذي أقره قانون التأمينات الاجتماعية.

شروط الجمع بين معاشين

للجمع بين معاشين وفقًا للقانون، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط، وهي:

الجنسية المصرية : يجب أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

: يجب أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية. حيازة بطاقة الخدمات المتكاملة : يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

: يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصلًا على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. توافر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة: يجب أن تتوافر لدى الشخص المستحق جميع الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات سواء العامة أو الخاصة.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن يكون الجمع بين المعاشين لمستحقين يستحقون هذا المزايا، ويخدمهم فعليًا في تحسين مستوى معيشتهم.