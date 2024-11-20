تناول تقرير صحفي إيطالي، موقف لاعبي نابولي العائدين مؤخرا من منتخبات بلادهم، ومدى إمكانية لحاقهم بمباراة روما.

موقف لوكاكو من اللعب أمام روما في الدورى الإيطالى

يستعد نابولي لاستضافة روما، على ملعب دييجو مارادونا، يوم الأحد المقبل،فى الأسبوع 13 من الدوري الإيطالي.

وكان دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أثار قلقا شديدا لمسؤولي نابولي فيما يخص حالة لوكاكو، بعدما قال إن المهاجم يعاني مشكلة في ركبته وبحاجة للحصول على حقنة لن يتدرب بسببها 5 أيام.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي، تلقى نبأ مطمئنا بشأن لوكاكو، بعدما عاد القناص البلجيكي ليتدرب رفقة بقية المجموعة بشكل منتظم.

وأشار إلى أن لوكاكو سيبدأ مباراة روما بشكل طبيعي منذ الدقيقة الأولى.

من ناحية أخرى، قال الموقع إنه بالنسبة لسكوت ماكتوميناي، لاعب وسط الفريق، فلا يوجد شيء خطير فيما يخص إصابته التي تعرض لها في كاحله الأيسر خلال مباراة منتخب بلاده الإسكتلندي أمام بولندا.

ونوه بأن ماكتوميناي طمأن الجهاز الطبي لنابولي، ومن المقرر أن يعود اللاعب للتدرب بانتظام مع المجموعة، ليتواجد في مباراة الأحد.